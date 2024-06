Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën vendimet e rëndësishme duhet të shtyhen, veçanërisht nëse kanë të bëjnë me ndonjë ish. Në punë vijnë gjëra të reja por duhet t’i vlerësojmë me kujdes. Meditoni dhe veproni me qetësi.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën tregohuni të kujdesshëm me dashurinë sepse edhe marrëdhëniet më solide mund të vihen në pikëpyetje. Në punë dëshironi më shumë liri por do t’ju duhet të prisni edhe pak për ta marrë atë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën duket se keni disa probleme në dashuri dhe do të ishte mirë të flisni për këtë me partnerin. Kur vjen puna te kjo pjesë mund të jeni pak gjakftohtë. Shmangni argumentet.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën një ditë veçanërisht e prirur për konflikte për ju të kësaj shenjë për shkak të një hëne të kundërt. Në punë tregohuni të zellshëm edhe në gjëra të vogla.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën sa më shumë t’i afrohemi muajit korrik, aq më shumë do të rriten emocionet tuaja. Në datën 27 të këtij muaji, Afërdita hyn në shenjën tuaj dhe do të ofrojë momente të bukura dashurie. Në punë, hidhuni në nisma të reja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën me hënën e favorshme do të përjetoni një mbrëmje plot emocione të bukura me partnerin tuaj. Për sa i përket punës, duhet ende pak durim, por nuk duhet të dorëzohemi.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën ata që kanë vështirësi në marrëdhënien e tyre në çift, shmangni fillimin e diskutimeve të kota që do të trajtoheshin më mirë pas datës 27 të muajit. Gjërat nuk po shkojnë shumë mirë në punë por duhet durim. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën më në fund do të mund të rikuperoni terrenin e humbur me partnerin tuaj, por kushtojini vëmendje marrëdhënieve të reja. Edhe në punë ruani njëfarë stabiliteti.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën në dashuri nevojitet maturi dhe gjithashtu shumë durim, të cilin gjithmonë përpiqeni ta keni. Ka diçka që nuk shkon në punë dhe duhet të kuptoni se çfarë po ju pengon ngjitjen. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën hëna e bukur e favorshme ndihmon marrëdhëniet. Për sa i përket punës, idealja do të ishte të bësh më pak dhe ta bësh më mirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Përveshni mëngët.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën shmangni inatet dhe lini mënjanë çdo lloj urrejtjeje në dashuri. Gjithsesi në punë gjithçka po shkon mirë dhe ky është një moment për t’u përfituar. Përveshni mëngët.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën në këtë ditë debatet nuk çojnë në asgjë të mirë për dashurinë, ndaj lëreni të shkojë. Në punë, ndoshta po bëni shumë gjëra në të njëjtën kohë dhe lodhja ka filluar të ndihet. Mundësi të shkëlqyera për sukses. Do të ketë përgjigje të mira për pyetjet e gjata.