Ministri i Brendshëm, Taulant Balla ka zhvilluar një bisedë telefonike me gjyqtarin Tonin Stërkaj, në banesën e të cilit u vendos lëndë plasëse. Burime pranë Ministrit te Brendshme, bëjnë të ditur se ministri Balla e ka siguruar për marrjen e masave te menjëhershme per garantimin e sigurisë se tij. Gjithashtu neser ne KLGJ do te mblidhet dhe komisioni i posacem per mbrojtjen e gjyqtareve, ku do ta marre pjese dhe vete Ministri i Brendshëm.