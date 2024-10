Një tërmet me magnitudë 4.8 ballë Righter afër Rodos, Dodekánisos, Egjeu i Jugut, Greqi, u raportua vetëm 9 minuta më parë nga Qendra Sizmologjike Evropiane-Mesdhetare (EMSC), e konsideruar si një nga agjencitë kryesore ndërkombëtare që monitorojnë aktivitetin sizmik në mbarë botën.

Tërmeti ndodhi në një thellësi të cekët prej 28 km nën epiqendrën e tërmetit herët në mbrëmje të martën, 15 tetor 2024, në orën 19:54 me orën lokale. Madhësia e saktë, epiqendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme pasi sizmologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose kur agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Shërbimi i monitorimit identifikoi një raport të dytë nga Observatori Kombëtar i Athinës (NOA) i cili renditi tërmetin me magnitudë 4.6 ballë. Agjencitë e tjera që raportojnë të njëjtin tërmet përfshijnë Studimin Sizmologjik të Serbisë (SSS) me magnitudë 4.7 dhe Qendrën Kërkimore Gjermane për Gjeoshkencat (GFZ) me magnitudë 4.7.

Në bazë të të dhënave paraprake sizmike, tërmeti nuk duhet të kishte shkaktuar dëme të konsiderueshme, por me gjasë është ndjerë nga shumë persona si dridhje e lehtë në zonën e epiqendrës.