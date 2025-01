Trump tha se ka dy kushte për Kaliforninë përpara se të mund të marrë më shumë ndihma pas zjarreve shkatërruese në Los Anxhelos. Presidenti tha se do të bëjë shumë për të ndihmuar Karolinën e Veriut, duke shtuar se mbështetja federale që kur u godit nga uragani në shtator ka qenë “shumë e ngadaltë”.

“Kam dy kushte. Unë dua votimin me ID për Kaliforninë, të gjithë e duan këtë tani. Njerëzit duan të votojnë me kartë identifikuese, ndërsa ju dëshironi të votoni me dëshmi nënshtetësie. Kushti i dytë është të keni vetëm një ditë votimi. Por si fillim dua votim me ID. Këtu, nuk kam kushte”, tha Trump duke i’u referuar Karolinës së Veriut.

“Dua që uji të çlirohet dhe Kalifornia do të marrë shumë ndihma nga ne”, shtoi presidenti duke iu referuar hidrantëve të ujit që u shteruan në lagjen kodrinore të Pacific Palisades në Los Anxhelos në fillim të këtij muaji, duke nxitur spekulime se kishte probleme më të mëdha me furnizimin me ujë.