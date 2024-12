Rreth 1.1 miliardë turistë udhëtuan ndërkombëtarisht në nëntë muajt e parë të vitit 2024, pasi sektori global i turizmit rikuperoi 98% të niveleve të para pandemisë.

Sipas Barometrit të fundit të Turizmit Botëror nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, deri në fund të vitit pritet një rikuperim i plotë nga kriza më e madhe në historinë e sektorit, pavarësisht sfidave ekonomike, gjeopolitike dhe klimatike.

Katër vjet pas shpërthimit të pandemisë COVID-19, e cila solli në ndalesë turizmin global, Barometri pasqyron rimëkëmbjen e jashtëzakonshme të sektorit, me shumicën e rajoneve që tashmë kanë tejkaluar numrin e mbërritjeve të vitit 2019 në periudhën janar-shtator 2024. Raporti gjithashtu tregon rezultate të jashtëzakonshme për sa i përket të ardhurave nga turizmi ndërkombëtar, ku shumica e destinacioneve me të dhëna të disponueshme shënojnë rritje dyshifrore krahasuar me vitin 2019.

“Rritja e fortë e parë në të ardhurat nga turizmi është një lajm i shkëlqyer për ekonomitë në mbarë botën. Fakti që shpenzimet e vizitorëve po rriten edhe më fort se sa ardhjet ka një ndikim të drejtpërdrejtë në miliona vende pune dhe biznese të vogla dhe kontribuon në mënyrë vendimtare në bilancin e pagesave dhe të ardhurat nga taksat e shumë ekonomive”, tha Sekretari i Përgjithshëm i Turizmit i OKB-së.

Nga rajoni, raporti veçon rritjen e ndjeshme të mbërritjeve të turistëvë në Shqipëri (+ 77%), ndërsa për Serbinë theksohet se dyfishoi të ardhurat nga turizmi.

Performanca e turizmit sipas rajonit

Mbërritjet ndërkombëtare të turistëve u rritën ndjeshëm në nëntë muajt e parë të 2024, të nxitura nga kërkesa e fortë pas pandemisë në Europë si dhe rimëkëmbja e vazhdueshme e destinacioneve në Azi dhe Paqësor. Shtimi i linjave ajrore dhe lehtësimi i vizave ndikuan gjithashtu te udhëtimet ndërkombëtare.

Lindja e Mesme vazhdoi të shënojë rritje rekord këtë nëntëmujor, me plus 29 për qind krahasuar me 2019, ndërsa Europa (+1%) dhe Afrika (+6%) gjithashtu tejkaluan nivelet e vitit 2019.

Amerika rikuperoi 97% të ardhjeve të saj të para pandemisë (-3% në krahasim me 2019-n). Azia dhe Paqësori arritën 85% të niveleve të 2019-ës në krahasim me një rimëkëmbje prej 66% në 2023.

Një total prej 60 nga 111 destinacione tejkaluan numrat e mbërritjeve të vitit 2019 në tetë deri në nëntë muajt e parë të 2024. Disa nga performuesit më të fortë në mbërritje gjatë kësaj periudhe ishin Katari (+141% kundrejt 2019) ku mbërritjet u dyfishuan, Shqipëria (+ 77%), Arabia Saudite (+61%), Tanzania (+43%), Kolumbia dhe Andorra (të dyja +36%).

Të ardhurat nga turizmi tregojnë rritje të jashtëzakonshme

Një total prej 35 nga 43 vende me të dhëna të disponueshme mbi arkëtimet tejkaluan vlerat e para pandemisë në tetë deri në nëntë muajt e parë të vitit 2024, shumë prej të cilave raportuan rritje dyshifrore në krahasim me vitin 2019 (në monedhat vendase), shumë mbi inflacionin në shumicën e rasteve.

Ndër performuesit më të mirë për sa i përket fitimeve ishin Serbia (+99%) ku arkëtimet pothuajse u dyfishuan (krahasuar me të njëjtët muaj të 2019), si dhe Pakistani (+64%), Rumania (+61%), Japonia (+59 %), Portugalia (+51%), Nikaragua dhe Tanzania (të dyja 50%). Ndër fituesit më të mëdhenj në botë, Japonia (+59%), Turqia (+41%) dhe Franca (+27%) të gjitha shënuan rritje dyshifrore deri në shtator 2024.

Spanja (+36%) dhe Italia (+26%) gjithashtu raportoi të ardhura të forta të vizitorëve, deri në gusht. Mbretëria e Bashkuar regjistroi fitime 43% më të larta, Kanadaja 35% dhe Australia 18%, gjatë gjithë qershorit 2024. Sa i përket Shteteve të Bashkuara, fituesi më i madh i turizmit në botë, raportoi rritje prej 7% deri në shtator.

Të dhënat për shpenzimet ndërkombëtare të turizmit pasqyrojnë të njëjtën tendencë, veçanërisht midis tregjeve të mëdha burimore si Gjermania (+35% krahasuar me 2019), Shtetet e Bashkuara (+33%) dhe Franca (+11%).

Rritje e fortë e shpenzimeve u raportua gjithashtu nga Mbretëria e Bashkuar (+46%) Australia (+34%), Kanadaja (+28%) dhe Italia (+26%), gjatë gjithë qershorit 2024.

Në rrugën e rikuperimit të plotë deri në fund të vitit 2024

Arritjet ndërkombëtare të turistëve pritet të arrijnë nivelet e vitit 2019 në vitin 2024. Të ardhurat nga turizmi ndërkombëtar kishin arritur praktikisht nivelet e para pandemisë në vitin 2023.

Ndërsa një numër i madh destinacionesh tashmë i kanë tejkaluar numrat e mbërritjes të para pandemisë në vitin 2023, ose e kanë bërë këtë në 2024, ka ende vend për rikuperim në disa nënrajone dhe destinacione. Një rikthim më i ngadalshëm vihet re në Azinë veri-lindore dhe në Europën qendrore lindore, e cila është në kontrast me rezultatet e larta në gjithë nënrajonet e tjera europiane.

Ashtu si në vitin 2023, viti 2024 ka pasur të ardhura të forta nga eksporti dhe nga turizmi ndërkombëtar, për shkak të shpenzimeve mesatare më të larta për udhëtim (duke përjashtuar efektet e inflacionit), pjesërisht si rezultat i periudhave më të gjata të qëndrimit.

Sfidat mbeten

Pavarësisht rezultateve përgjithësisht të forta, mbeten disa sfida ekonomike, gjeopolitike dhe klimatike. Sektori i turizmit po përballet ende me inflacion në udhëtime dhe turizëm, përkatësisht çmime të larta të transportit dhe akomodimit, si dhe çmime të paqëndrueshme të naftës. Konfliktet dhe tensionet e mëdha në mbarë botën vazhdojnë të ndikojnë në besimin e konsumatorëve, ndërsa ngjarjet ekstreme të motit dhe mungesat e stafit janë gjithashtu sfida kritike për performancën e turizmit./Monitor/