Qeveria e Ukrainës ka thënë se do të vendosë 8,500 ushtarë dhe policë shtesë për të ruajtur kufirin e saj me Bjellorusinë, në një përpjekje për të parandaluar kalimet në kufi.

Forcat e reja përfshijnë 3,000 ushtarë të rojeve kufitare, 3,500 ushtarakë të Gardës Kombëtare dhe 2,000 oficerë policie, tha të enjten Ministri i Brendshëm Denys Monastyrskiy.

“Aviacioni nga ministria e brendshme do të jetë gjithashtu në detyrë, veçanërisht 15 helikopterë, të cilët do të sigurojnë lëvizshmëri dhe, nëse është e nevojshme, do të transferojnë forcat tona në kufi,” tha ai.

Ndonëse nuk është një anëtare e BE-së, Ukraina është e kujdesshme për t’u bërë një tjetër front në krizën e shpalosur të emigrantëve.