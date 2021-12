Masat ajrore me origjinë verilindore do të diktojnë mot të kthjellët, por të ftohtë në vendin tonë. Sipas MeteoAlb, vranësirat janë prezent në zonat malore ku pritet dhe momente të shkurtra me flokë dëbore. Parashikohet që këto kushte atmosferike të mbeten deri mëngjesin pasardhës.

Temperaturat e ajrit ulen ndjeshëm në mëngjes por rriten në mesditë duke bërë që minimumi dhe maksimumi të luhaten nga -5°C deri në 13 °C.

Era do të fryjë mbetet e fortë në tokë dhe në det duke arritur shpejtësi 65-70 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në brigjet detare dallgë deri në 6 ballë.