Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën mund të ndiheni pak të stërmbushur nga përgjegjësitë, por vendosmëria juaj do t’ju ndihmojë të kapërceni pengesat. Mundohuni të bëni disa pushime për të rimbushur bateritë tuaja. Në dashuri, komunikimi është çelësi për zgjidhjen e çdo keqkuptimi. Dialogu është gjithmonë arma fituese.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën një ditë pozitive për t’u fokusuar në qëllimet tuaja afatgjata. Mund të merrni lajme të mira në punë ose në financa. Megjithatë, mos e injoroni jetën tuaj emocionale, kushtimi i kohës atyre që doni do t’ju ndihmojë të ndiheni më të ekuilibruar.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën mund të ndiheni pak konfuz, me kaq shumë gjëra në mendjen tuaj. Nuk është koha më e mirë për të marrë vendime të rëndësishme, është më mirë të reflektoni dhe të kërkoni këshilla nga njerëzit e afërt. Në dashuri, gjërat mund të përmirësohen nëse hapeni për dialog.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën do jeni në një periudhë reflektimi të thellë dhe do të jetë një ditë e mirë për t’iu përkushtuar vetes. Emocionet tuaja mund të jenë intensive, por mos kini frikë t’i përballoni ato. Në dashuri sinqeriteti do të sjellë rezultate pozitive.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën energjitë tuaja janë në maksimumin e tyre dhe ju keni forcën për të përballuar çdo sfidë. Në punë mund të jeni shumë produktivë. Në dashuri tërheqja do jetë e fortë, por përpiquni të mos e teproni me pritshmëritë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën mund të ndiheni pak të stresuar nga kërkesat e të tjerëve, por mos lejoni që kjo t’ju zhgënjejë. Jini të durueshëm dhe mbani një qëndrim praktik. Në dashuri, jini të hapur ndaj mundësive të reja, edhe nëse duket jashtë zonës suaj të rehatisë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën dita premton të jetë e favorshme për marrëdhëniet ndërpersonale. Do të arrini të zgjidhni çdo konflikt me diplomacinë. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen. Në dashuri, kënaquni me gjeste romantike.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën mund të ndiheni shumë të përqendruar në qëllimet tuaja profesionale. Megjithatë, mos harroni të mos e neglizhoni jetën tuaj sociale dhe emocionale. Në dashuri pasioni është i fortë, por përpiquni të gjeni një ekuilibër me nevojat praktike.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën është një ditë e favorshme për udhëtime ose për të zgjeruar horizontet tuaja. Nëse keni një projekt në mendje, mund të jetë koha e duhur për të filluar zbatimin e tij. Në dashuri, një takim i rastësishëm mund të çojë në një lidhje të re interesante. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën ditë ideale për t’u fokusuar në punë dhe çështje praktike. Aftësitë tuaja organizative do të vlerësohen veçanërisht. Në dashuri, megjithatë, përpiquni të mos jeni shumë të ngurtë, lini vend për spontanitet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën mund të keni një intuitë të shkëlqyer, e cila do t’ju ndihmojë të zgjidhni një problem që po ju shqetëson. Në një nivel emocional, përpiquni të jeni më të disponueshëm për ata që ju rrethojnë. Në dashuri, pavarësia juaj mund të shkaktojë disa keqkuptime.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën ndjeshmëria juaj është në maksimum, ndaj përpiquni të shmangni situatat që mund t’ju shqetësojnë emocionalisht. Në dashuri është dita e duhur për të sqaruar keqkuptimet me partnerin. Në punë do arrini t’i realizoni me sukses idetë tuaja. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.