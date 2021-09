Grupi Parlamentar i PD i cili është mbledhur pak më parë ka vendosur të mos e njohë vendimin e Konferencës se Kryetareve për mbledhje online të komisioneve.

PD e ka konsideruar si një vendim qe bie ndesh me Rregulloren e Kuvendit dhe synon t’i shmanget përballjes me opozitën dhe te mohoje transparencën per qytetaret.

Gjatë mbledhjes ata kanë vendosur se do te jene prezent fizikisht ne mbledhjet e komisioneve.

Sipas burimeve nga selia blu, një tjetër temë që pritet të diskutohet në mbledhje dhe të ketë prioritet është edhe Reforma Territoriale.