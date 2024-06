Punimet në bllokun e pallateve në rrugën “Isuf Sokoli”, po ecin me ritme të larta për përfundimin e punimeve brënda afateve të përcaktuara në kontratën me firmën kontraktuese. Deri tani ka përfunduar rikonstruksioni i 6 fasadave të pallateve, ndërkohë që është punuar edhe në rrjetin nëntokësor të këtij blloku pallatesh. Për banorët ky investim, I pari pas thuajse 30 vitesh, jo vetëm që është mirëpritur por do ti ndryshojë pamjen kësaj zone.

Blloku i pallateve në rrugën “Isuf Sokoli” është një investim i bashkisë Shkodër me fondet e saj dhe kap vlerën e 42 milion lekëve të reja.