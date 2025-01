Ministrja e Shëndetësisë, Albana Koçiu ka zhvilluar një takim me drejtuesit e strukturave shëndetësore, lidhur me situatën epidemiologjike në vend dhe masat që po zbatohen për përballimin e saj. Vendin kryesor në diskutim e zuri vaksinimi si mjeti më i mirë parandalues. Postimi i ministres :

Nisur nga vlerësimi i situatës epidemiologjike në vend, u mblodhëm sot me drejtuesit e strukturave shëndetësore, ku u përqendruam në raportimin mbi masat që po zbatohen për të përballuar situatën e gripit dhe për të garantuar mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve Vaksinimi mbetet mënyra më efikase për të parandaluar komplikacionet nga gripi.

Strukturat shëndetësore janë në gadishmëri duke kryer:

Monitorimin e situatës aktuale të gripit në vend;

Vijimin e vaksinimit falas kundër gripit për grupet e rrezikuara;

Ndërgjegjësimin e qytetarëve për ndjekjen e rekomandimeve për minimizimin e transmetimit dhe parandalimin e virozave të stinës;

Përforcimin e survejancës për infeksionet respiratore në mbrojtje të shëndetit publik.

Parandalimi fillon me një veprim të thjeshtë: vaksinimin. Kujdesuni për shëndetin tuaj dhe të afërmve tuaj!