Në orën 15:00 në Nion të Zvicrës është hedhur shorti me të cilën janë mësuar kundërshtarët me të cilët do të ndeshen skuadrat në turin e parë të UEFA Europa Conference League. Vllaznia ka mësuar sot kundërshtarin me të cilin do të ndeshet në turin e parë të UEFA Europa Conference League dhe është Linfield FC (Irlanda e Veriut). Kundërshtarët e mundshëm të Vllaznisë ishin Linfield FC (Irlanda e Veriut), Dundalk FC (Irlandë), Konah’s Quay Nomads FC (Uells), FC Progres Niederkorn (Luksemburg), Inter Klub d’Escaldes (Andorra).