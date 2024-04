Vllaznia vazhdon me rezultatet negative në kampionat, teksa sot pësoi disfatë 1-2 ndaj Laçit në Shkodër.

Shkodranët shkuan në dhomat e zhveshjes në epërsi, pas golit të Hakaj në minutën e 20-të. Kurbinasit u përpoqën që të reagojnë dhe ia dolën mjaft mirë me Tresën, në minutën e 59-të. Minutat e fundit ishin mjaft emocionuese, me të dyja skuadrat që ngulmuan për të gjetur golin me peshë të 3 pikëve. Ekipi i drejtuar nga Armando Cungu shmangu një autogol në minutën e 71-të, pas një rrëmuje në zonë. Laçi festoi në minutën e 83-të, teksa përmbysi ndeshjen me golin e Ujkës. Vllaznia renditet në vendin e dytë me 51 pikë, Laçi pozicionohet në vendin e shtatë me 38 pikë.