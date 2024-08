Vllaznia ka mposhtur Partizanin në shtëpi me shifrat 1-0. Goli i vetëm i sfidës u shënua nga Rejan Alivoda në minutën e 30’. Në pjesën e dytë, Partizani mbeti në inferioritet numerik, pasi Zguro u largua me karton të kuq për shkak të sjelljes jo-sportive, por sërish ata mbajtën në tension mbrojtjen shkodrane. Të kuqtë patën shanse të arta për të barazuar, por nuk arritën të finalizojnë. Pas fitores me Partizanin, trajneri i Vllaznisë, Thomas Brdariç u shpreh tepër i kënaqur për triumfin që skuadra e tij arriti në transfertë.

Edhe autori i golit, Rejan Alivoda, u shpreh tepër i lumtur që i dha fitoren skuadrës së tij.

Tashmë javën e ardhshme, Vllaznia do të luajë në Shkodër ndaj Tiranës.