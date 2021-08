Padyshim që vrasja e 18-vjeçares në Kosovë preku zemrat e të gjithë shqiptarëve.

Teksa sot Marigona Osmani u përcoll për në banesën e fundit, ka reaguar vëllai i autorit, kunati i viktimës. Përmes një postimi në ‘Facebook’ Kastriot Krivaqa ka kërkuar nga institucionet që të japin dënimin e merituar për vëllain e tij, Dardanin.

Mes të tjerash ai pohon se gjithmonë i vëllai i kishte sjellë familjes probleme.

REAGIMI I VELLAIT

Prinder, Miq, Farefis dhe Qytetar te Ferizajit:

Pranonin ngushëllimet me të sinqerta që burojn thelle nga shpirti im, me shpresë dhe ndihmen e Allahut ta perballojm ket TRAGJEDI.

Ky Krim Makaber qe e beri “vella im” na la pa asnjë fjal të gjitheve. Vertet jemi të Traumatizuar dhe te prekur, e mbi te gjitha ai më Krimin e bëri, Njollosi dhe Lendoi tër Familjen tone.

Gjate tër jetes na ka sjelle Probleme dhe Telashe të pa parapara, por asnjeher nuk na ka degju dhe perfille keshillat tona.

Une si vella i Madhe jame perkujdesur per Familje qysh ne mosh shume te re nga se heret kame mbet pa Baba, por jame mundu qe “vellaun” ta kshilloj dhe Ndihmoj, por ai asnjeher nuk ka ndegjua askend.

Me rastim e Kapjes dhe Arrestimit te tije nga Policia e Kosoves, si dhe ndihmesis qe bene Qytetaret, Une i pergezoj dhe shpresoj se Ligji do t’ja shqiptoj Denimin Meritor, si dhe shpresoj qe ky Krim Makaber do te Mobilizon te gjithe Neve per te i evitu Krimet, dhe

te luftojm per Mireqenien e Femijeve tane.

Ne veqanti edhe njiher i shprehi ngushellime Familjes Osmani. Zoti ju dhasht force dhe gajret.