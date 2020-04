Gazetari: A I keni kërkuar të mbyllen fasoneritë?

Ilir Meta: Sa I takon lajmeve shqetësuese nga Kruja e Kurbini është me rëndësi të respektohen distancat sociale dhe standardet e detyrueshme për çdo lloj aktiviteti. Cdo lloj nënvlerësimi do të ishte kosto dhe do të shkonte dëm dhe do të ishte një kosto e shtuar për të gjithë qytetarët. Duhet përqëndrim më i madh për të parandaluar krijimin dhe shpërthimin e vatrave të reja.

Nëse nuk garantohen standardet e domosdoshme të mbrotjes së shëndetit në kushte aktuale që duhet të verifikohen nga eksperët konkretë aktivitete të tilla nuk duhet të lejohen dhe sipërmarrësit dhe punonjësit duhet të mbështeten nga qeveria.