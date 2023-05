Shqipëria renditet e dyta në listën e 10 vendeve më të kërkuara për të kaluar pushimet verore nga Airbnb Inc., kompania amerikane që operon në tregun online për gjetjen e banesave për qëndrime afatshkurtra dhe afatgjata, e cila ka publikuar buletinin e verës 2023, duke renditur destinacionet më të kërkuara në të gjithë botën. Këtë vit, kompania pret mbi 300 milionë pushues, që do të qëndrojnë në banesat e regjistruara në platformën e njohur.

Kuta Atara, Bali

Destinacioni veror numër një i vitit 2023 në AirBnB është Kuta Atara, parajsa e sërfistëve në Balin Jugor, Indonezi.

Ksamil, Shqipëri

Jo më një “perlë e fshehur”, pasi u bë virale në TikTok, Shqipëria zë vendin e dytë në renditjen verore të AirBnB, me qytetin e bukur bregdetar të Ksamilit. Në bregdetin jugor të Jonit, Ksamili ka një skenë turistike në zhvillim, det të qetë dhe trashëgimi të lashtë kulturore dhe historike. Vlen për t’u përmendur zona arkeologjike e Butrintit, që përfshin rrënojat e qytetit të lashtë ilir dhe është vetëm 5 km në jug. Ndërsa Syri i Kaltër, një burim karstik me ujëra kristal, thellësia e të cilit ende nuk dihet, është 40 minuta me makinë, në rrugën midis Sarandës dhe Gjirokastrës.

Londër, Angli

Një metropol me larmi të madhe kulturore, kryeqyteti anglez është padyshim një nga destinacionet më emocionuese, jo vetëm në Europë, por në të gjithë botën.

Barcelona, Spanjë

Zemra e rajonit historik të Katalonjës, Barcelona është destinacion klasik veror. Me shtrirje në bregdetin me diell të detit Mesdhe, qyteti dallohet për jetën shoqërore, si dhe një mori monumentesh kulturore.

Gotland, Suedi

Një ishull piktoresk suedez në Detin Baltik, Gotland renditet i pesti ndër destinacionet verore të AirBnB. Gotland u ofron pushuesve parqe detare me kafshë të egra dhe plazhe me rërë të pastër, megjithëse temperatura e ujit mund të jetë jo aq e ngrohtë sa ajo e Mesdheut.

Destinacionet verore më të kërkuara në mbarë botën në tremujorin e parë të 2023:

1. Kuta Utara, Bali

2. Ksamil, Shqipëri

3. Barcelona, Spanjë

4. Londër, Angli

5. Gotland, Suedi

6. Louisville, KY, SHBA

7. Romë, Itali

8. Rouen, Francë

9. Marrakesh, Marok

10. Grindelwald, Zvicër