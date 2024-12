Një aksident i rëndë ndodhi sot (17 Dhjetor) në Lezhë. Motoçikleta përplaset me traktorin bujqësor (zetor), duke lënë të plagosur rëndë drejtuesin e mjetit të parë. Ngjarja ndodhi rreth orës 14:20 të pasdites së sotme, në qendër të fshatit Baqel, të Njësisë Administrative Blinisht. Policia vendore bëri me dije se nga aksidenti ka mbetur i plagosur drejtuesi i motoçikletës, A.M., 54 vjeç, i cili është dërguar me urgjencë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ka shkuar në vendngjarje dhe po heton shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

Policia sqaroi se ndaj drejtuesit të traktorit, shtetasit me inicialet P. P., 73 vjeç po kryhen veprimet procedurale.