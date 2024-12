Anëtarët e ekipit të tranzicionit presidencial të Donald Trump po planifikojnë që Shtetet e Bashkuara të tërhiqen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në ditën e parë të mandatit të tij të dytë,sipas një eksperti të ligjit shëndetësor të njohur me diskutimet. Plani, i cili është në përputhje me kritikat e gjata të Trump ndaj agjencisë shëndetësore të OKB-së, do të shënonte një ndryshim dramatik në politikën globale të shëndetit të SHBA dhe do të izolonte më tej Uashingtonin nga përpjekjet ndërkombëtare për të luftuar pandemitë.

“Ai po planifikon të tërhiqet, ndoshta në ditën e parë ose shumë herët në administratën e tij”, tha Lawrence Gostin, profesor i shëndetit global në Universitetin Georgetown në Uashington dhe drejtor i Qendrës Bashkëpunuese të OBSH-së për Shëndetin Kombëtar dhe Global.

Trump ka emëruar tashmë disa kritikë të OBSH-së në postet kryesore të shëndetit publik, duke përfshirë Robert F. Kennedy Jr., i cili është një skeptik i njohur kur bëhet fjalë për vaksinat.