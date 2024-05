Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja është thirrur në interpelancë nga Partia demokratike lidhur me amnistinë penale. Manja tha edhe njëherë se asnjë zyrtar i lartë i korruptuar që është dënuar nga GJKKO nuk ka qenë përfitues i amnistisë. Sipas Manjës, janë vetëm 8 të dënuar nga GJKKO që janë amnistuar, për të cilët thotë nuk janë simbol i korrupsionit.

Manja tha se amnistia ishte e butë dhe se sipas tij duhet të ishte më e gjerë.

“Kjo interpelancë nuk ka asgjë urgjente. Nuk ka asgjë urgjente, është një ligj që u votua në Kuvend. Përmende dy agjenci mediash, por sot flasin institucionet se amnistia zbatohet nga institucionet. Mediat kanë misionin e tyre, por institucionet kanë peshën e zbatimit të ligjit. Pr.ligji dhe qëndrimi politik i qeverisë është pasqyruar në draftin dhe relacionin dhe drafti i depozituar në Kuvend, siç e do respekti ndaj ligjit dhe rregullores është konsultuar me të gjitha organet e drejtësisë. Amnistia është kompetencë e Kuvendit dhe jo KM, aq më pak e ministrit. Ministri mban përgjegjësi politike për draftin, por jo për ligjin që voton Kuvendi në sovranitet të plotë.

Nuk kam mashtruar askënd, por kam shprehur publikisht qëndrimin e qeverisë, për të mos amnistuar asnjë zyrtarë të lartë të dënuar për korrupsion. Ata që kanë përfituar me ulje dënimi të dënuar nga GJKKO, për veprat penale shkelje e barazisë në tenderë, janë shtetas të zakonshëm ose nëpunës, që do i pasqyroj me emra, janë vetëm 8 dhe asnjë prej tyre nuk është simbol i korrupsionit. Ndryshimet janë diskutuar në komisione, edhe amendamenti i Bardhit ka marrë dakordësinë e ministrisë, janë bërë diskutimet në Komisione dhe 116 deputetë dhanë votën pro kësaj amnistie. Nëse doni mendimin tim si Ulsi Manja, po kjo amnisti në raport me nevojat dhe garantimin e standardeve, kjo amnisti është e butë. Do duhej të ishte më e gjerë se çfarë ishte. Sot që flasim edhe pse është zbatuar, janë 4918 të paraburgosur dhe të dënuar”, tha Manja.