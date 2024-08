Sipërmarrësi shkodran Andi Efovia i cili jeton dhe punon në Kanada kohët e fundit është bërë pjesë e një donacioni për një shkollë në Filipine. Përmes dhurimit të qindra dollarëve, sipërmarrësi shkodran Efovia i ka ardhur në ndihmë fëmijëve filipinez për një arsimim sa më të mirë në të ardhmen. Komuniteti i shkollës atje falenderoi sipërmarrësin Efovia për këtë donacion të dhënë nga ana i tij duke thënë se do t’i ndihmojë ndjeshëm ata. Donacioni u bë në ngjarjen e mbledhjes së fondeve në Sulltan Kudarat në Filipine për shkollën Notre Dame me dhurimin e disa qindra dollarëve për të ndihmuar në ndërtimin e një objekti të ri brenda asaj shkolle. Pjesë e këtij donacioni është edhe bashkëshortja e sipërmarrësit Efovia. Ndërkohë ky donacion u përcoll edhe nga shkolla në Filipine në gjuhën angleze teksa thuhet:

“In fundraising event in Sulltan Kudarat in Philippines for Notre Dame school were several hundred $ were donated to help building a new facility inside. Donator is Andi Efovia. His wife is part of this initiative”.