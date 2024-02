Departamenti Amerikan i Shtetit ka zbardhuar axhendën e Antony Blinken në Tiranë. Blinken pritet të mbërrijë në Rinas rreth orës 11:00, ku do të pritet nga ministri i Jashtëm Igli Hasani. Më pas Blinken do të takojë punonjësit e ambasadës amerikane dhe afganët e strehuar në Shqipëri.

Më tej Blinken do të pritet nga Presidenti Bajram Begaj, e më pas në 15:35 Blinken do marrë pjesë në një aktivitet me të rinj.

Vizita përmbyllet me takimin me Ramën, nënshkrimin e dy marrëveshjeve dhe më pas konferenca për shtyp me kryeministrin.

Axhenda

Ora 13:35 Blinken zhvillon një takim dhe përshëndet me punonjësit e Ambasadës Amerikane në Tiranë.

Ora 14:15 Blinken takohet me afganët e strehuar në Shqipëri

Ora 15:05 Blinken takohet me Presidentin shqiptar Bajram Begaj

Ora 15:35 Blinken mban fjalime në një aktivitet të të rinjve dhe të diplomuarve me temë “ Festojmë të ardhmen e marrëdhënieve SHBA-Shqipëri”

Ora 16:15 Blinken takohet me kryeministrin shqiptar Edi Rama në Tiranë, Shqipëri.

Ora 5:55 Blinken merr pjesë në një ceremoni nënshkrimi për një Memorandum Mirëkuptimi mbi Shkëmbimin Akademik Fulbright dhe një Memorandum Mirëkuptimi mbi Kuadrin Kundër Manipulimit ë informacionit të Shtetit të Huaj

Ora 18:10 Blinken dhe kryeministri shqiptar Edi Rama mbajnë një konferencë të përbashkët shtypi