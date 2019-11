Prokurorja e Përgjithshme e Përkohshme Arta Marku e cila garon për një mandat në postin e kryeprokurorit ka prezantuar para KLP eksperiencën e saj profesionale.

“Kam nisur fillimisht në Fier e më pas kam kaluar si prokurore në Shkodër. Në një prokurori me vepra penale te larmishme dhe jo e lehtë si punë

Në 2014 në Shkoder task forca e drejtuar nga unë arriti rezultate të njëjta me Tiranën. Në dhjetor 2017 ju përgjigja thirrjes së Kuvendit për prok të përgjithshme. Pata kurajo të kandidoj.

E dija që do kishte pak kandidatë por pata kurajo të kandidoj. Prej vitit 2017 një periudhë jo e lehtë, vitin e parë të punës s’kishte as KLP ende s’ka inspektor të Larte të Drejtësisë.

Në karrierën time kam hetuar vepra të ndryshme penale. Kam hetuar më gjatë korrupsionin e krimet ekonomike. Kam hetuar vrasje për gjakmarrje e hakmarrje si edhe cështje pranë Krimeve të Rënda. Prej 2004 kam përfaqësuar dhe dy dosje trafiqesh.

Kam miratuar udhëzime të detyrueshme në disa fusha problematike. Kam mbështetur publikisht cdo prokuror me dosje sensistive të cilat presim të përfundojnë sa më parë në SPAK. Kam bërë udhëzim për ruajtjen e sekretit hetimor, udhëzim për procedurat e përgjimeve. Udhëzim për viktimat e dhunës dhe të miturit.

Nëse do kthehesha pak në kohë nuk do bëja asgjë ndryshe nisur nga kompetencat e kufizuara që ka tani Prokurori i Përgjithshëm. Askush nuk është i plotëfuqishëm. Kam vepruar për një vit në terren pas asnjë institucion dhe pa KLP. Nëse do zgjidhem sfida ime është përmirësimi i terrenit të punës dhe rezultateve rritja e besimit të publikut dhe tregues statistikor të plotë e të saktë. Unë kam një vizion, vizioni im është bazuar në Kushtetutë e ligj.

Një fuqizim i drejtësisë gjyqësore në Prokurorinë e Përgjithshme . Me krijimin e Gjykatës Kushtetuese do të ketë më shumë proces gjyqësore. Misioni im është pastrimi i administratës nga persona që kanë probleme me ligjin”, tha Marku.