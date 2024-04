Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, u është lutur sërish të shtunën aleatëve të Kievit për kundërajrorë dhe për furnizim të shpejtë me armë, pas sulmit të ri masiv rus ndaj sektorit ukrainas të energjisë. Zelensky tha se Ukraina ka nevojë për sasi një sasi të mjaftueshme të kundërajrorëve dhe të armëve të tjera për mbrojtjen e qyteteve të veta dhe për të triumfuar kundër pushtuesit rus.

“Terrori duhet të humbë gjithmonë dhe, kushdo që na ndihmon t’i bëjmë ballë terrorit rus, është mbrojtës i vërtetë i jetës”, tha Zelensky të shtunën.

Kievi tha të shtunën në mëngjes se Rusia ka kryer sulme të mëdha kundër termocentraleve të saj gjatë natës.

DTEK, kompania më e madhe energjetike e Ukrainës, tha se katër termocentrale të saj janë goditur.

“Armiku përsëri i bombardoi fuqishëm objektet energjetike ukrainase”, tha DTEK në një komunikatë.

“Pajisjet e kompanisë janë dëmtuar rëndë. Punëtorët e energjisë janë duke punuar tani për eliminimin e pasojave të sulmit”.

Ministri ukrainas i Energjisë, Herman Halushchenko, tha se sulmet ruse cak e kishin rajonin Dnipropetrovsk në Ukrainën qendrore dhe rajonet perëndimore Lviv dhe Ivano-Frankivsk. Kundërajrorët ukrainas i rrëzuan 21 prej 34 raketave ruse gjatë natës, tha komandanti i Forcës Ajrore të Ukrainës të shtunën. Të premten, sekretari amerikan i Mbrojtjes, Lloyd Austin, tha se Shtetet e Bashkuara do t’i dërgojë me nxitim Ukrainës raketa të sistemit kundërajror Patriot dhe municione të artilerisë. Megjithatë, kundërajrorët Patriotë për shkrepjen e raketave nuk do t’i dërgohen Kievit, tha Austin. Duke folur të premten, Austin tha se SHBA-ja është duke e përmbushur zotimin për ndihmën me pakon më të madhe ushtarake për Ukrainën deri më sot, në vlerë rreth 6 miliardë dollarë, dhe se do të veprojë shpejt për ta furnizuar atë. Përveç raketave Patriotë, pakoja 6 miliardë dollarë përfshirë më shumë municione për sistemet e avancuara kombëtare raketore ajër-tokë (NASAMS), pajisje shtesë për integrimin e kundërajrorëve perëndimorë, raketave dhe radarëve në armatimin ekzistues të Ukrainës. Të premten, Zelensky tha se vetëm këtë vit, avionët luftarakë rusë i përdorën më shumë se 9.000 bomba ajrore kundër Ukrainës. Nevojitën së paku shtatë kundërajrorë Patriotë për t’i mbrojtur qytetet ukrainase, shtoi ai.