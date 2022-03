Prima balerina ruse Olga Smirnova,30 vjeç, pasi dënoi luftën e presidenti Vladimir Putin në Ukrainë, vendosi të largohet nga vendi i saj për t’u bashkuar me Baletin Kombëtar Holandez.

“Jam kundër kësaj lufte me çdo fije të shpirtit tim” duke u mbështetur dhe nga balerinat e tjera ruse.

“Nuk e kam menduar kurrë se do të turpërohem për Rusinë, gjithmonë kam qenë krenare për njerëzit e talentuar rusë, për arritjet tona kulturore dhe atletike. Më dhemb që njerëzit po vdesin, që njerëzit po humbasin çatitë mbi kokë ose detyrohen të braktisin shtëpitë e tyre. Dhe kush do ta kishte menduar disa javë më parë se e gjithë kjo do të ndodhte? Ne mund të mos jemi në epiqendrën e konfliktit ushtarak, por nuk mund të qëndrojmë indiferentë ndaj kësaj katastrofe globale”, tha prima balerina.

Drejtuesi i Teatrit të Operas dhe Baletit në Holandë, Ted Brandsen mirëpriti vendimin e primabalerinës ruse.

“Është një privilegj që ajo të na bashkohet, pavarësisht se rrethanat që e shtynë të marrë këtë vendim janë tepër të trishtueshme. Megjithatë, si kompani ne jemi të kënaqur që kemi një balerinë kaq frymëzuese që i bashkohet Baletit Kombëtar Holandez”, tha ai.

Roli i saj i parë do të jetë shfaqja në baletin klasik Raymonda, i cili do të shfaqet premierë më 3 prill në Amsterdam.