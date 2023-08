Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Gjatë orëve në vijim do të jeni ende në pozicion në dashuri, dëshirat janë tretur dhe do t’i përmbushni shkëlqyeshëm, falë kësaj Venusi të ngrohtë në Luan që ju bën të pasionuar pas jetës.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten do të gjeni një pikë marrëveshjeje me partnerin tuaj të të gjitha kohërave, pas shumë diskutimesh, ka ardhur qetësia dhe harmonia e mirë seksuale që është e mirë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Do të jeni tërheqës për çdo shenjë dhe nuk do të tërhiqeni. Motoja është “shko sido që të shkojë, e rëndësishme është të provosh. Puna do ju mërzit. Pse nuk përpiqeni të ndryshoni?

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Do jeni të qartë me partnerin tuaj dhe po jetoni një javë të qetë dhe të lumtur, nëse nuk veproni shumë si edukatorë të situatës, e meta juaj më e keqe është të tregoni gjithçka për zhgënjimin e madh të atyre që ju duan.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten ju jeni shenja më magjepsëse në këtë periudhë dhe nëse të tjerët ju brohorasin, ju pëlqen dhe kënaqeni me dëshirë në disa arratisje. Nëse jeni në çift prej disa kohësh do të jeni në shënjestër të xhelozisë së njëri-tjetrit.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ju jeni përgjegjës për veten dhe për ata që doni, do të përpiqeni të përmirësoni ekzistencën tuaj duke u përkushtuar në ngjitjen drejt suksesit dhe do t’ia dilni shumë. Ata që janë vetëm mund të gjejnë një dashuri të përjetshme për t’u martuar ose për të jetuar së bashku menjëherë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në këtë periudhë jeni konfuze dhe dyshuese, sidomos në ndjenja. Ju nuk dini ku të shkoni dhe kushdo që është me ju ndihet i lënë anash. Si çift është e vështirë të bini dakord nëse i shpëtoni vetes dhe të tjerëve.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten do të jeni edhe një herë transgresive dhe sensuale si dikur me partnerin tuaj të të gjitha kohërave, por bëni kujdes që të mos i vini sytë nga gjëra të parëndësishme, përndryshe do grindeni pa pushim.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Me partnerin tuaj të përjetshëm nuk dëshironi probleme dhe gjithashtu jeni të gatshëm të falni për të mos prishur qetësinë tuaj shpirtërore. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë nëse jeni vetëm.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të qenit vetëm ju ka bërë dhe po ju bën mirë. Gjatë orëve të ardhshme do të jeni më të gatshëm të guxoni në histori të reja pa planifikuar asgjë, por për hir të shkeljes. A e keni zbuluar se të qenit beqar është në modë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten gjithçka është e diskutueshme për ju, edhe lidhja që keni prej disa kohësh, gjatë orëve në vijim mund të tundoheni të shkelni dhe mund të dorëzoheni. Arratisja mund t’ju sjellë edhe më shumë probleme sesa keni tashmë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ju dëshironi një marrëdhënie perfekte, por nuk keni pse të kërkoni gjithçka nga ata që ju duan plotësisht, përpiquni të mirëpritni, në vend që të kërkoni, të gjeni altruistin tek ju.