Sipas avokatit Genc Gjokutaj, çështja e CEZ/DIA është hetuar një herë dhe Ilir Meta i arrestuar sot ka dhënë shpjegime të hollësishme.

‘CEZ/DIA çështje e gjykuar dhe Meta ka dhënë shpjegime të hollësishme. Nuk ka provë që e implikon Meta me këtë masë sigurie. Kjo është e vërtetë që referohet në akte. Një çështje e gjykuar nga një kallëzues që ka dhënë dëshmi të rreme dhe para gjykatës dhe SPAK nuk ka qenë identik në rrëfimin e tij. Kjo është goditje pastërtisht politike nga zgjedhjesh. Për më tepër që Dumani ka konflikt interesi në këtë çështje. Meta e ka treguar publikisht edhe vizita e tij në dhoma sigurie. Në këto raste, këto janë elementet që e bëjnë një proces jo të rregullt ligjor.

Këto akte pse nuk u gjet një person ti lexojë. Cili është qëllimi? Është politik, aspak ligjor. Pse u thirr 3,4 herë në SPAK? Për të dhënë shpjegime, se e paskan të provuar. Kemi të bëjmë me një strukturë që duhet të ishte ligjore, e cila veprën e korrupsionit nga vetë eksponentët e tyre nuk ngruojnë duke thënë që korrupsioni bëhet edhe duke zbatuar ligjin. Ka rënë sistemi i drejtësisë dhe provohet sot me arrestimin e Metës. Do vazhdojmë betejën ligjore. Krahas formave të tjera të protestës. Është një vendim prej 167 faqesh të cilën do e shohim.’