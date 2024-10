Avokati i Ilir Metës, ka reaguar pasi ky i fundit la ambientet e Policisë së Tiranës dhe do dërgohet në Bllokun e Sigurisë. Gjokutaj tha se është një vendim tërësish politik, i dyshes Dumani-Rama që goditën Metën sipas tij edhe me ndihëm e ish-bashkëpunëtorëve të tij.

Ka mbërritur këtu pas një rrëmbimi banditesk që i është bërë në rrugë me një sjellje tejet jo ligjore, Kjo ndodh me një person që ka qenë disa herë në SPAK dhe ka dhënë shpjegim sa herë e kanë pyetur. Këto rrethana kanë 5 vjet. Momenti është politik. Dyshja Rama-Dumani dhe me ndihmën e mashave, ish-bashkëpunëtorët e Metës, që kanë formuar një vendim që ne sapo e kemi marrë. Qëndrimi i tij është krejt i qartë është i vendosur të përballet me procesin. Rrëmbyen në rrugë ish-kryeministri, ish-presidenti.