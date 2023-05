9 Maj Dita e Evropës, është ajo që na bashkon të gjithëve, në ëndrrën për një të ardhme të përbashkët vlerash e bashkimi në familjen evropiane. Sa shumë sakrifica të bëra nga populli shqiptar për të qënë i barabartë me popujt evropian, për të gëzuar ato të drejta dhe liri. Hapa shumë janë bërë përpara e fatkeqësisht edhe hapa pas, veçanërisht në këto 10 vite nga politikat e ndjekura prej kësaj mazhorance.

Shqipëria e ka vendin në BE dhe ëndrra jonë si komb është për ta parë këtë proçes të realizuar sa më parë. Shkodra si një qytet me frymë evropiane e ka dëshmuar prej kohësh kontributin e vet dhe ne si përfaqësues të saj nuk do të rreshtim së ndërtuari ura lidhje me vendet e BE🇦🇱🇪🇺