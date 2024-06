Me rastin e Kurban Bajramit, Lulzim Basha, ishte sot për vizitë në selinë e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë. Basha ka uruar festën besimtarëve myslimanë me sa më shumë mbarësi, fat e begati për të gjithë familjet shqiptare.

“Do t’i uroj nga zemra të gjithë besimtarëve myslimanë, të gjithë shqiptarëve, gëzuar festën e Kurban Bajramit. Zoti ju ruajt, ju dhe familjet tuaja! Ju begatoftë shpirtrat, mendjet, shtëpitë dhe shtroftë rrugën përpara me mbarësi, me fat e me begati për të gjithë shqiptarët!” – u shpreh Basha.