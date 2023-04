Numri i azilkërkuesve shqiptarë në BE ra ndjeshëm gjatë dy muajve të parë të vitit 2023, sipas të dhënave nga Eurostat, duke i bërë jehonë një tendence të parë në Mbretërinë e Bashkuar pas vitit 2022, ku një rritje e shtetasve shqiptarë shkaktoi tensione mes dy vendeve. Nga janari deri në shkurt 2023, 1675 shqiptarë kërkuan azil në një shtet anëtar të BE-së, një rënie prej 14% në të njëjtën periudhë të vitit 2022. Në total, 13,600 shqiptarë kanë aplikuar në bllok gjatë vitit 2022, niveli më i lartë që nga viti 2020, ndërsa gati 16,000 kanë bërë kërkesa në MB. Tendenca e gjatë e largimit të shqiptarëve nga atdheu i tyre ka qenë një temë shqetësuese për dekada, me 1.4 milionë njerëz që kanë emigruar që nga fundi i komunizmit në 1991. Vetëm në dhjetë vitet e fundit, 700,000 të tjerë i janë bashkuar eksodit, kryesisht të përbërë. të brezit të ri. Fenomeni arriti kulmin në vitin 2015 kur rreth 67,000 shqiptarë aplikuan në BE (që në atë kohë përfshinte Britaninë e Madhe) në vetëm një vit.

Megjithatë, largimi masiv i shqiptarëve në vitin 2022 shkaktoi një bujë në politikën britanike, me Partinë Konservatore që po përballet me kritika për retorikën e tyre të perceptuar të ashpër kundër shqiptarëve. Në Evropë, rënia e kërkesave të pabazuara për azil është bërë pjesë e procesit të anëtarësimit të vendit në BE. Vetëm 29 shqiptarë kaluan Kanalin me anije gjatë tre muajve të parë të vitit 2023, një kontrast i fortë me 12,310 që bënë udhëtimin në vitin 2022, duke ndezur titujt ndërkombëtarë dhe duke shkaktuar tensione diplomatike midis Tiranës dhe Londrës.

Shqiptarët kanë qenë…

Për sa i përket BE-së, Franca është në krye të listës për shqiptarët, me 42% të aplikantëve, e ndjekur nga Gjermania, me 23%. Gjermania është gjithashtu e preferuar për migrantët e rregullt shqiptarë që emigrojnë për arsye pune, veçanërisht mjekët dhe infermierët. Rritja e papritur e emigracionit nga Shqipëria ka sjellë vëmendjen ndaj çështjeve themelore që i largojnë njerëzit nga shtëpitë e tyre dhe ka nxitur thirrje për veprime ndërkombëtare për të adresuar këto probleme. Kërkesat për azil të shtetasve shqiptarë në BE u rritën me 68% gjatë verës krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke e çuar totalin në 6,860, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për të shtypur këtë çështje.

Kjo shifër, e nxjerrë nga Eurostat paraprake…

Arsyet pas largimit masiv të shqiptarëve janë të shumta dhe komplekse , por përfshijnë varfërinë dhe pagat e ulëta, rritjen e kostos së jetesës, korrupsionin dhe mungesën e perceptuar të mundësive. Shumë migrantë kanë më shumë arsye personale, duke përfshirë nevojën për të mbështetur familje të tëra të gjera, gjë që pritet nga të rinjtë, por e pamundur me pagën minimale aktuale. Kjo tenxhere është masazhuar edhe nga përdorimi i mediave sociale nga trafikantët për të joshur shqiptarët që të ndahen me para në këmbim të një bilete me një drejtim për në MB ose një vend të BE-së, shpesh me premtimin për një punë dhe strehim në tjetrin. fund. Por nga të gjitha kërkesat e pabaza, të paktën 4% miratohen për shkak të dhunës në familje, ikjes nga krimi i organizuar, trafikimit të qenieve njerëzore dhe seksit dhe gjakmarrjes.

Një tjetër tendencë shqetësuese është rritja e dukshme e fëmijëve shqiptarë të pashoqëruar që kërkojnë azil. Një organizatë shqiptare për të drejtat e fëmijëve, CRCA/ECPAT, ka dhënë së fundmi alarmin mbi 60,000 të mitur që kanë aplikuar për azil jashtë vendit gjatë 10 viteve të fundit. Kjo është e barabartë me një në dhjetë të të gjithë moshave nën 18 vjeç në Shqipëri.

“Gjatë 10 viteve të fundit, numri i fëmijëve nga Shqipëria që kërkojnë azil është rritur në mënyrë eksponenciale, duke krijuar një brez fëmijësh të pashoqëruar, të cenueshëm ndaj dhunës, shfrytëzimit, skllavërisë dhe krimit”, thanë ata në një letër të hapur, duke i bërë thirrje Parlamentit të hapë. një hetim mbi statusin dhe vendndodhjen e fëmijëve të zhdukur.

Nga 200 fëmijë azilkërkues që janë zhdukur nga hotelet e ofruara nga qeveria britanike, 88% ishin shqiptarë, sipas ministrit Lord Murray, duke shkaktuar zemërim në Tiranë për mungesën e përgjegjësisë nga autoritetet britanike dhe për faktin se…

Kjo situatë erdhi sërish në krye në janar kur Britania e Madhe pranoi se kishte humbur pothuajse 200 fëmijë azilkërkues shqiptarë nga hotelet e azilit, nuk e dinte se ku ndodheshin dhe nuk e kishte njoftuar Tiranën për situatën.

Shqipërisë i është kërkuar vazhdimisht të shtojë përpjekjet kundër “emigrimit të paligjshëm dhe azilkërkuesve të pabazë”, por gjërat vështirë se po përmirësohen. Një sondazh i publikuar në qershor 2020 nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, një organ ndërqeveritar në Evropën Juglindore, zbuloi se pothuajse gjysma e shqiptarëve po planifikojnë në mënyrë aktive të largohen nga vendi. Kjo do të thotë se ata janë duke kërkuar punë, duke aplikuar për viza ose duke u përgatitur për t’u larguar. Mbi 60% duan të largohen, sipas shifrave të vitit 2019 të publikuara nga Gallup.