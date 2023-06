Ditën e sotme kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka marrë zyrtarisht detyrën. Në përfundim të mbledhjes së konstituimit Beci ka zhvilluar një takim edhe me ish kryetarin Spahia ku i ka uruar suksese në angazhimet e tij dhe se dera e bashkisë do jetë gjithmonë e hapur për të mirën e Shkodrës.

