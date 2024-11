Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, i ka kthyer përgjigje të gjitha aludimeve të publikuara në media për dorëheqjen e tij nga detyra e kryebashkiakut të Shkodrës. Në një inspektim në punimet që po kryhen në pastrimin e plotë të kolektorit në zonën e Perashit ai ka deklaruar se është paraqitur në SPAK ku ka dhënë shpjegime dhe vazhdon punën normalisht.

“Ne vazhdojmë punën, sigurisht jam paraqitur për të dhënë shpjegime normalisht. Kush do të merret me llafe të merret me llafe, mendoj se kryesorja është që ne të vazhdojmë investimet, punët, Shkodra nuk ka të ndalur në rrugën që ka marrë”, tha Benet Beci.

Kryebashkiaku i Shkodrës, Benet Beci u paraqit në SPAK në 1 nëntor 2024 . Kur doli nga SPAK nuk pranoi të japë detaje për mediat se përse u thirr, duke thënë se “do flas në momentin e duhur”.