Tensionet prej dy ditësh te Komisioni hetimor për Shëndetësinë, koncesionet e Sterilizimit dhe Check Up nuk kanë sjellë vetëm përplasje verbale dhe akuza mes palëve politike, por edhe një reagim nga ana e ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj, që nuk arriti të dëshmonte dot, pasi opozita dhe mazhoranca nuk ranë dakord për procedurën.

I arrestuar për fondet e SASPAC dhe nën proces për koncesionin e sterilizimit, Beqaj reagoi sot (14 Nëntor), për atë që ndodhi gjatë 16 orëve të ditës së djeshme në pritje dhe deri në orën 02:20 të mëngjesit.

Reagimi u bë nëpërmjet avokatit të tij. Ai thotë se u përballë për dy ditë me radhë dhe dje për 14 orë pa ndërprerje me fyerje dhe tallje teksa priste të dëshmonte.

Beqaj deklaron se u përball me fyerje dhe tallje nga më të ndryshmet prej deputetëve demokratë, duke i përmendur ata me emra, teksa shton se nuk mund të lejonte nëpërkëmbjen e dinjitetit të tij. Beqaj mohon se ka kërcënuar ndonjë prej deputetëve opozitarë.

Reagimi i plotë i Ilir Beqajt nga qelia:

“Prej mars 2024 kur është miratuar ngritja e komisionit hetimor parlamentar per koncensionet ne shendetesi, nga deputetet nismetare jam perballur me akuza, fyerje si hajdut, kriminel etj. Kam pritur ne heshtje diten e perballjes ne Komision. Diten e marte jam paraqitur ne oren 10 dhe deri ne oren 19.30 jam penguar te jap deshmine. Eshte penguar te flase edhe avokati im.

Diten e merkure jam paraqitur ne oren 10.30 sipas njoftimit dhe kam pritur deri ne oren 01.40 te dites se enjte. Edhe ne mbledhjet e ketyre dy diteve qe jane publike, me ze dhe figure, jam perballur me akuzat, talljet e fyerjet nga Vokshi, Zhupa, Koreshi dhe Hoti.

Ne ate ore te nates, duke qendruar prane salles se mbledhjes ne pritje per te deshmuar dhe duke ndjekur punimet e komisionit, kam degjuar deputeten Zhupa qe sikur une te isha send kerkonte qe meqe kishte kaluar ora 24 e dates 13 nentor te kthehesha ne qeli pasi sipas saj kjo ishte leja e dhene nga Drejtoria e Burgjeve.

Sipas Kodit te Procedures Penale edhe per nje te paraburgosur ne rast marrje ne pyetje apo procesi gjyqesor qendrimi nuk varet nga orari i lejes por kohezgjatja e seances perkatese. Kam hyre ne sallen e mbledhjes vetem nje hap nga dera dhe kam shprehur haptazi revolten time per talljen deri ne kufijte e tortures qe behej prej me shume se 14 oresh. Nuk kam kercenuar apo fyer askend.

I kam treguar i revoltuar deputetes Zhupa se jam aty ne pritje prej ores 10.30. Edhe nese jam i paraburgosur nuk pranoj te me fyejne dhe te me marrin neper kembe. Kete e refuzoj, e kundershtoj dhe do te vazhdoj ta kundershtoj. Ne 8 muaj hetime te komisionit, te gjithe deshmitaret kane provuar qe dy koncensionet objekt hetimi jane histori suksesi. Deshtimin politik deputetet e opozites nuk i lejoj ta percjellin ne neperkembje te dinjitetit tim”.