Në nisje të seancës së sotme plenare deputeti demokrat Flamur Noka ka debatuar me kryeparlamentaren Elis Spiropali. Noka përmendi seancën e djeshme në hetimorin e shëndetësisë, duke theksuar edhe një herë Ilir Beqajn si hajduti 2 metra. Por Spiropali i tërhoqi vëmendjen të mos fyejë askën dhe të vijojë me rendin e ditës.

‘Noka: I burgosur për vjedhje guxon të sulmojë të agresojë Kuvendin e Shqipërisë, deputetët e komisionit hetimor të shëndetësisë. Në vend të jap llogari, ishte i thirrur në betim.

Spiropali: Çdo njeri ka të drejtën e dinjitetit, mos përmendni.

Noka: Zonjë, një hajdut, 2 metra i gjatë ka vetëm dinjitetin e hajdutit.

Spiropali: Ju tërheq vëmendjen. Nuk është procedurë kjo.

Noka: Ajo sjellje tregon qasjen tuaj për të mbrojtur hajdutët. Të njëjtët gjë që bëtë me Olta Xhaçkën, me Frida Krifcën. Megjithëse i burgosur u përpoqët te tjetërsoni. Shkelni çdo normë. Komandanti i gardës duhet të mbajë përgjegjësi. Mbrëmë pa asnjë punonjës garde në sallën ku zhvillohej komisioni. Hajduti 2 metra bashkë me avokatin guxonin të intimidonin deputetët. Edhe ju në sallën e Kuvendit keni urdhëruar gardën

Spiropali: Zoti Noka përfundoni, edhe pse nuk ishte për procedurë. Nuk ka penguar kush as hetimin.’