Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri, do të kaloni mirë nëse tregoheni të hapur ndaj partnerit dhe shmangni debatet e panevojshme. Në punë, energjia dhe vendosmëria juaj do t’ju ndihmojnë të përfundoni detyrat me sukses.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Në dashuri, një gjest i vogël mund të ngrohë zemrën e partnerit, ndërsa beqarët mund të ndihen tërheqës për dikë të ri. Në punë, fokusi te detajet do t’ju ndihmojë të arrini rezultate të shkëlqyera.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Në dashuri, komunikimi i hapur do të forcojë marrëdhëniet tuaja dhe mund të lindin flirte të këndshme për beqarët. Në punë, do të jeni kreativ dhe të suksesshëm në zgjidhjen e problemeve.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në dashuri, një moment i qetë me partnerin mund të sjellë shumë ngrohtësi, ndërsa beqarët duhet të jenë më të hapur ndaj mundësive të reja. Në punë, përqendrimi juaj te detyrat do të sjellë përparim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Në dashuri, do të ndjeni një lidhje të fortë me partnerin ose mund të tërhiqni vëmendjen e dikujt të veçantë. Në punë, kreativiteti juaj do të jetë pika juaj më e fortë të enjten.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në dashuri, një bisedë me partnerin mund të zbulojë ndjenja të reja, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë interesant në një rreth shoqëror. Në punë, planifikimi dhe organizimi do t’ju çojnë drejt suksesit.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri, dita premton harmoni dhe mirëkuptim në marrëdhënie. Për beqarët, një takim i ri mund të jetë premtues. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët do të sjellë rezultate pozitive.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Në dashuri, një surprizë e vogël nga partneri do të ndriçojë ditën tuaj, ndërsa beqarët mund të përballen me një mundësi të papritur romantike. Në punë, ndjeshmëria juaj do t’ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri, optimizmi juaj do të ndihmojë të kapërceni çdo keqkuptim me partnerin. Beqarët do të tërheqin njerëz me energjinë e tyre pozitive. Në punë, një mundësi e re mund të paraqitet – qëndroni vigjilent.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri, tregoni më shumë ndjeshmëri ndaj partnerit për të përforcuar lidhjen. Beqarët mund të kenë një takim premtues në një mjedis profesional. Në punë, përpjekjet tuaja të palodhura do të vihen re nga eprorët.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Në dashuri, një bisedë e thellë mund të thellojë marrëdhënien tuaj me partnerin. Beqarët mund të ndiejnë një tërheqje të papritur ndaj dikujt të afërt. Në punë, idetë tuaja inovative do të marrin vëmendje.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në dashuri, ndjeshmëria dhe intuita juaj do të krijojnë momente magjike me partnerin. Beqarët mund të zbulojnë një lidhje të re emocionuese. Në punë, një qasje kreative do t’ju ndihmojë të zgjidhni sfida komplekse.