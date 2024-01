Ndërsa ndodhet në ‘arrest shtëpie’, Sali Berisha edhe këtë pasdite ka dalë në një ‘fjalim’ nga dritarja e banesës së tij, drejtuar simpatizantëve. Ish-kreu i qeverisë, gjatë fjalës së tij iu është drejtuar mbështetësve që ndodhen poshtë banesës së tij, duke u thënë se ata janë duke luftuar me “një pushtim të brendshëm barbar”.

Pjesë nga fjala e Berishës:

Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta, ju misionarëve të vërtetë, djemve dhe vajzave, burrave dhe grave që qëndroni të pamposhtur, qëndroni të vendosur, qëndroni të sigurt në misionin tuaj, në fitoren tuaj, në fitoren e opozitës shqiptare, fitoren e Shqipërisë. Sot, shqiptarët kudo që janë, nderojnë me adhurimin më të madh, prijësin e tyre të të përjetshëm, Skënderbeun në lindjes së përjetësisë së tij. Miqtë e mi, Skënderbeu i doli zot Shqipërisë dhe kombit në një kohë kur rajoni dhe Europa dridhej para fuqisë së perandorisë otomane. Ky shqiptar, ky atdhetar, ky princ i lirisë, besoi tek shqiptarët, besoi tek trimëria dhe guximi i tyre, besoi te forca dhe fuqia e armëve të tyre dhe bëri beteja për 25 vite me radhe, të cilat bënë historinë e kohës, jehuan në të katër anët e planetit dhe Skënderbeu mori përjetësinë. Natyrisht ajo kohë ishte kohë perandorish, ishte kohë shekuj më parë, por Skënderbeu mbetet për çdo shqiptar, frymëzimi i tij.

Skënderbeu mbetet engjëlli që ruan Shqipërinë dhe shqiptarët në çdo kohë. Skënderbeu i vetëm, por u ngrit dhe mundi një perandori. Forca e vërtetë e tij qëndronte në të vërtetat që mbronte. Në idealet për të cilat ai luftonte dhe luftoi. Ndaj dhe për ne, ai është dhe mbetet frymëzuesi i çdo shqiptari, që beson të vërtetën, që është i vendosur të sakrifikojë për të. Ju jeni të pathyeshëm sepse po mbroni të vërtetat e mëdha të kombit. Skënderbeu luftoi një pushtim të huaj, kurse ju po luftoni një pushtim të brendshëm më barbar se sa çdo pushtim tjetër që kanë njohur shqiptarët. Po luftoni një pushtim të brendshëm si pushteti i një kryehajduti që në 8 vite varfëroi, mjeroi duke vjedhur shqiptarët në mënyrë të pamëshirë dhe duke u pasuruar vetë me miliarda, me qeveritarët e tij, me suitën e tij. Edi Rama me regjimin e tij në 8 vite rrokullisi shqiptarët në njerëzit më të keqpaguar në rajon. Prej muajsh e muajsh është dërguar në parlamentin e krimit ligji për minimumin jetik në mënyrë që shqiptarët të mos vuajnë për vaktin e ushqimit. Por ky ligj refuzohet sepse Edi Rama e di se duke i varfëruar shqiptarët, ata ose nënshtrohen gjithnjë e më shumë, ose largohen nga vendi i tyre.