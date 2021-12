Sali Berisha ka paralajmëruar protesta për rrëzimin e asaj që ai e quan regjimi i Edi Ramës, e ndërsa justifikon edhe pjesëmarrjen e ulët.

“Këto 8 vite ne u vodhëm dhe plackitëm më shumë se të gjithë qytetaret e Europës me bastë dhe të Europës, pasuria u shndërrua në pasurinë e ministrave, afera 3 mln euro e djegësit të Elbasanit është thjesht një kafe e mëngjesit, Lefter Koka një hajdut i dobishëm. Ligjet u shkelën një e nga një, SPAK të cilit tani Lulzim Brava po i thur lavde kërkon të mbyll, t’i vërë kapak aferës me 3 mln euro të vjedhura, jemi këtu të betohemi para njëri tjetrin se s’do të ndërpresim protestën gjerisa regjimi i Ramës të vendoset para ligjit. U mblodhëm me një thirrje të shpejt, por ne arritëm të rivendosim në piedestal monumentin e pluralizmit që mori peng Rama, ky ortek nga ndalet më, ndaj dhe më lejoni që ta paralajmëroj Edi Ramën, mos guxo të dalësh para, mos mendo se me pakicë mund të shtypësh shumicën”, tha Berisha.