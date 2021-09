Pas Durrësit, ish-kryeministri Sali Berisha do të udhëtojë nesër, 1 tetor, drejt Shkodrës.

Përmes faqes së tij në facebook, ai ka ftuar demokratet dhe dëmokratët ti bashkohen Foltores për një PD të bashkuar në sallën e kinema Millenium.

“Basha më keq se Enveri”, Berisha përshkallëzon sulmin: Peng kryetari më fyeu mua dhe ju

“Neser, diten e premte me daten 1 tetor ne ora 18:00 ne sallen e Kinema Milenium te qytetit te Shkodres do mbahet “Foltorja: Per nje Parti Demokratike me te bashkuar, me te forte, me te hapur”. Ftoj demokratet dhe demokratët e Shkodres te marrin pjese. Vetem te bashkuar fitojme!”