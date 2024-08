Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha gjatë fjalës së tij në tubimin qytetar, ka akuzuar Edi Ramën se është bërë pronar i 224 mijë metra katrorë tokë, pa asnjë dokument.

‘Rama është bërë pronar i një toke prej 224 mijë metra katrorë, për të cilën nuk ekziston asnjë dokument kadastre’, theksoi kreu i PD-së.

Berisha: Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta misionareve dhe misionarëve të vërtetë të kauzës së drejtë të çdo shqiptari. Kauzës së drejtë të Shqipërisë dhe kombit shqiptar. Të dashur miq sapo dëgjuam aktakuzën e një të afërmi, e një njeriu të ndershëm që ka të vetmen fatkeqësi në jetë të ketë kushëri një hajdut, një grabitqar, një njeri pa asnjë normë morale. Një njeri, një mashtrues ordiner, një delinkuent, i cili keqësinë e tij shpirtërore, ligësinë e tij njerëzore do ta shfaqë ndaj cilitdo për të realizuar qëllimet e tij grabitqare. Dhe ky është Edvin Gjipeja, i cili sipas dokumenteve zyrtare, sipas denoncimeve publike të bazuara në dokumente zyrtare me klanin e tij është bërë pronar i një toke prej 224 mijë metra katrorë. Një toke, për të cilën nuk ekziston asnjë dokument kadastre. Nuk ekziston asnjë dokument shpronësimi. Një toke, e cila është marrë dhe për këtë akt Edi Rama ka ndryshuar dy ligje dhe ka lëshuar shtatë vendime qeveritare. Edvin Gjipeja, se tani e tutje do e quajmë Edvin Gjipeja, po! Po miq, territori, sipërfaqja që ka marrë Edvin Gjipeja është fiks 224 mijë metër katrorë, është fiks sa gjysma e të gjithë qytetit të Tiranës në vitet ’90. E kuptoni që ka bërë kërdinë ky lubi i pangopur?

Ky njeri që u thotë shqiptarëve tre muaj më parë se unë dhe e ndjera nëna ime, nuk kemi kërkuar kurrë një metër katror tokë. Sikur nëna e tij e ndjerë nuk ishte Aneta Rama Koleka, palë në gjyq për të marrë tokën dhe kërkesa të tjera.

Miqtë e mi, Edvin Gjipeja nuk është rrezik vetëm për Gjipenë.

Ai është një rrezik i madh për të gjithë Bregun e Shqipërisë. Për të gjitha trojet e Himarës. Nga Borshi, në Palasë. Kjo Gjipeja u zbulua rastësisht nga një gazetar, të cilin ia njoh për meritë të madhe zbulimin. Po sa Gjipeja të tjera ka që ne nuk i dimë akoma? A e kuptoni miq se Edi Rama nuk ka asnjë interes kombëtar. Nuk ka asnjë interes shoqëror, nuk ka asnjë interes tjetër përveç pasurimit të tij mafioz dhe interesave të tij mafioze. Shikoni se ku i katandisi marrëdhëniet me vendin fqinj, vetëm e vetëm se Fredi Beleri nuk pranoi kurrë të kandidonte në emër të Edi Ramës. Të përligjte vjedhjet dhe plaçkitjet e tij në trojet e Himarës. Nuk pranonte.

Shikoni se ku shkon ky njeri?

Prish marrëdhëniet me një vend ku jetojnë mbi 1 milion shqiptarë, me një fqinj mijëravjeçar. Më është rikujtuar me dhjetëra herë këto kohë fjala e Niçes: nacionalizmi si strofulla e fundit e horrit dhe e horrave. E hajdutit. Mos harroni kur ky zotëri, po çfarë zotërie është ky po hajt mo, çfarë zotërie është ky, ky është hajdut, bënte fushatë dhe me klithma shtazore përtallte Belerin në Himarë

Mos harroni se si bllokoi integrimin e Shqipërisë për kthimin e burgosjeve politike. Mos harroni se Edi Rama është i aftë të bëjë gjithçka kundër shqiptarëve, vetëm e vetëm të plotësojë ambiciet, interesat, lakmitë e tij mafioze. Ndaj miqtë e mi, protesta juaj, qëndresa juaj është shpresa e vetme për shqiptarët. Për të çelur sytë e tyre. Për të ndriçuar mendjet e tyre. Për të përcjellë tek ata të vërtetat, të cilat Edvin Kristaq Rama i fsheh çdo ditë me mashtrime, me propagandën e tij vulgare gjer në neveri. Me zyrtarët e tij të krimbur nga korrupsioni.