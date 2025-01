Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha po zhvillon një takim me drejtuesit e Departamenteve të ish-të Përndjekurve Politikë pranë Partisë Demokratike.

Berisha tha se nuk mund të ketë paqe sociale pa i dhënë përgjigje e merituar problemit të të përndjekurve politikë.

FJALA E BERISHËS

Mirëdita dhe një përshëndetje shumë të përzemërt për ju. Nderimin më të madh për ju, për të gjithë pjesëtarët e kësaj shtrese të martirizuar kudo që janë, në Shqipëri, jashtë vendit.

Shtresa e të përndjekurve politikë është me trashëgiminë e saj, morali dhe vlerat, të cilat mbron dhe ndan me të tjerët PD. Ajo ka luajtur një rol thelbësor në këtë forcë politike nga ditët e para të themelimit dhe gjer sot.

Problematikat e jashtëzakonshme të trashëguara nga diktatura, me gjithë përpjekjet e përbashkëta, ende nuk kanë marrë përgjigjen e merituar.

Dhe një nga qëllimet më kryesore të kësaj mbledhje është të kërkojë nga ju të hartojmë programin e ri të PD, pasi marrëveshja e vitit 2006, që ne patëm me të përndjekurit politikë, marrëveshje e pranuar pikë për pikë siç u paraqit, ajo marrëveshje në disa aspekte është tejkaluar dhe kërkohet të bëhet edhe një rishqyrtim i të gjithë detyrimeve që shoqëria ka ndaj jush.

E kam thënë dhe e them se kjo është një detyrim madhor moral dhe ligjor i shoqërisë shqiptare ndaj kësaj shtrese.

Sot, ndoshta gjysma e shqiptarëve ndoshta nuk e realizojnë dot se qindra e mijëra pallate, se hekurudha dhe vepra të tjera, se miliona ton minerale janë puna prej skllevërve që iu imponua të përndjekurve politikë, të burgosurve, të internuarve regjimi komunist.

Askush nuk duhet të mendojë ndryshe veçse një borxh i madh moral ndaj jush.

Këtu në Tiranë, dhe unë nuk kam të gjithë inventarin, por janë mijëra familje të strehuara në pallate të ndërtuara nga të përndjekurit politikë dhe të burgosurit politikë.

Bllok pas blloku. Dy blloqe paralel të rrethuara me tela me gjemba me ushtarë, aty futeshin të burgosurit dhe ndërtonin.

Këto janë të vërteta.

Dhe e gjitha kjo, pse, sepse qëndronit për vlerat që ndajnë sot shoqëria e lirë. Për fjalën e lirë, për besimin tek Zoti, për dashurinë për atdheun, për vokacionin perëndimor.

Pra, në këtë kuadër, programi i PD për të përndjekurit, të internuarit, të burgosurit, të pushkatuarit, do të ridimensionohet plotësisht.

Detyrimet e shoqërisë shqiptare ndaj kësaj shtrese do të njihen, siç janë njohur në masë të caktuar, dhe do të plotësohen.

Po, nuk mund të ketë paqe të vërtetë sociale pa i dhënë përgjigjen e merituar problemit të të përndjekurve politikë dhe pronarëve. Jo.

Problemi juaj, pa diskutim janë një seri masash që janë ndërmarrë, por dimensionet e plota, vetëm tani mund të jenë njohur plotësisht me dokumentacione, me histori dhe me çdo gjë.

Ndaj dhe ju do përgatisni një program të ri, unë kam besim të plotë se ju do keni vlerësimet më objektive në parashtrimet tuaja dhe PD do ta ketë atë pjesë të programit qeverisës.

Edhe njëherë, nuk mund të ketë paqe sociale, nuk mund të ketë shoqëri të drejtë, pa dëmshpërblyer të përndjekurit politikë dhe pronarët.

E dyta, ju jeni një shtresë që vuajtët dhe rezistuat në një diktaturë, por vendi de facto ka rënë në një diktaturë tjetër sot, jo si ajo që përjetuat ju dhe përjetoi Shqipëria.

Por sot ka një diktaturë, ku njëlloj si në të parën, të gjitha pushtetet janë në duart e një njeriu.

Sot, ka një diktaturë në të cilën huazohen metoda të diktaturës tjetër, që kaluam.

Sot, një deputet, djalë i ri, vetëm pse guxoi të përballet me dy klanet më të rrezikshme mafioze të vendit, klanin Rama dhe klanin Xhafaj, ai festoi ditëlindjen pardje në burgun e Fierit, Ervin Salianji.

Pse denoncoi në parlament trafiqet që bënte Gerond Xhafa.

Dhe po të mos e denonconte, ai nuk do përfaqësonte qytetarët shqiptarë. I bëri detyrën dhe sot është në burg.

Kryetari i një partie tjetër është në burg Ilir Meta. Pasi e zvarritën në mes të rrugës dhe e goditën si person nën hetim, pa akuzë.

Kështu vepronte vetëm diktatura staliniste. Edhe ajo ndiqte disa rregulla, kurse ky nuk ndjek asnjë rregull.

Po u rikujtoj këtu se një studiues i madh, historian që ka studiuar diktaturat, formën më të keqe midis të gjithë diktaturave quan këtë që kemi ne sot, diktaturën e bandës. Më e keqe se nazistja, më e keqe se komunistja, më e keqe se teokratikja. Se kjo nuk ka asnjë rregull. Këtu rregullin e bën banda.

Shkon ti për të marrë leje sipas ligjit, kot e ke, drejtoresha e përgjithshme e lejeve është përfaqësuese e bandës më të rrezikshme, e merituar prej tyre me Edi Ramën.

U thashë, nuk ishte kështu. Këto forma nuk ekzistonin në diktaturën tjetër. Ajo kishte karakter ideologjik. Por për të marrë një leje për të ndërtuar shtëpinë tënde, e merrje ose në lokalitet, ose në komitet ekzekutiv, kurse sot po nuk e firmosi Edi Rama, leje nuk ka. Dhe po nuk kaloi tek kjo zonja e bandave, leje nuk ka.

Dhe ai del e thotë se babai im, xhelat, qëndroi në anën e drejtë të historisë. Pra bën apoleogjinë e plotë të asaj diktaturë që gjoja e luftoi, për të justifikuar këtë diktaturë.

Kjo diktaturë, nëse keni lexuar rezolutat e fundit të partive të qendrës së djathtë, ata i kanë bërë përcaktimin më të vërtetë, një sipërmarrje e përbashkët krim dhe pushtet, ky është realiteti.

Kjo diktaturë ka shndërruar zgjedhjet në fasadë, ndaj dhe kërkohet nga çdo qytetar liridashës, nga të gjithë ata që kanë sakrifikuar për liri, të angazhohen me të gjithë fuqinë e tyre kundër saj.

Por një gjë, në rrafshin e identitetit kombëtar dhe të kombit në tërësi, këtë që i ka bërë regjimi i Edi Ramës kombit shqiptar në 10 vite, nuk ia ka bërë asnjë diktaturë, asnjë pushtim në asnjë kohë. Që nga koha e Dushanit gjer sot.

Vetëm në hapësirën e BE, në zonën e Shengenit, statistika e fundit e Eurostat thotë se janë larguar nga viti 2014 gjer sot 1 milion e 99 mijë shqiptarë. Nuk ka dramë më të madhe se sa të bëhemi dëshmitarë të shuarjes para syve tanë të kombit tonë.

A e merrni me mend, me Edi Ramën në pushtet, këta 1 milionë që kanë ikur, do marrin brenda 7-8 viteve edhe 1 milion të tjerë për t’i nxjerrë nga kthetrat e saj.

Pra, ky është një proces absolutisht për ekzistencën ose mosekzistencën e kombit, kjo betejë.

Pra, ne jemi në fushatë elektorale, kërkohet që të bëjmë të pamundurën në mënyrë që me 11 maj të ndajmë Shqipërinë nga kjo e keqe e madhe që e ka ngërthyer. Ta nxjerrim Shqipërinë nga kthetrat e këtij regjimi që bazohet në drogë, në vjedhjen e shqiptarëve dhe krimin.

Shqipëria është përgjysmuar. U garantoj se ato rezultate të censusit janë gënjeshtra. Në Shqipëri sot mund të ketë më pak shqiptarë se në Kosovë. Kjo është e vërteta. Vendi po tretet para syve tanë.