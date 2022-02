Në Kuvend ka pasur debate mes Sali Berishës dhe Elisa Spiropali, ku nuk kanë munguar akuzat e ndërsjellta.

Berisha tha se kryeministri Rama, të cilin e etiketon si kreu i Meduzës, tha se anftimafia është në veprim dhe se ai nuk mund të mbrohet më.

“Kreu i Meduzës, nuk ndodhet këtu sepse Don Agaci me gjeneral Lisin ishin si mishi me thoin dhe kur i vura epitetin ‘dhurat madhi’ kisha parasysh aferën si e lumturoi gjeneralin Don Agacio. Antimafia italiane hap pas hapi po ecën me vendosmëri drejt kreut te Meduzës, dhe ai nuk mund të ishte sot këtu në sallë, se e dinte. Dhe nuk e mbron dot as t’i Skëndërbucin tënd tani. Antimafia është në veprim” tha Berisha.

I menjëhershëm ka qenë reagimi i ministres Spiropali, e cila e konsideroi ish kryeministrin si përgojuesin më të madh të trevave shqiptare.

“Je përgojuesi më i madh i këtyre trevave. Nuk ke lënë burrë, grua, fëmijë, të vjetër e të ri pa marrë nëpër gojë këtu, apo në çdo foltore që të ka dalë përballë. Dhe po duket që po e mbyll ashtu si të takon, pa nder, pa lavdi, vetëm me pahir” tha Spiropali.