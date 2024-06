Ish-kryeministri Sali Berisha, në fjalën e tij nga driatja e banesës, ku ndodhet në arrest shtëpie, tha përpara mbështetësve se sistemet TIMS dhe E-Gate janë instaluar me ndihmë nga SHBA-ja dhe garantuan liberalizimin e vizave për shqiptarët. Berisha shprehet se fatkeqësisht Rilindja bëri që këto sisteme të përfundojnë në duart e krimit.

“Te këto dosje është fytyra e vërtete e qeverisë së Edi Ramës. Janë krimi i dytë më i shëmtuar në historinë e kombit pas shpopullimit, krijimi i narkoshtetit. Te këto dosje që mercenari Dumani u fsheh qytetarëve shqiptarë për të mbrojtur si puthador, si lake, Edi Ramën dhe kriminelët e tjerë me pushtet, qëndrojnë projekte makabre të transportit të drogës, kanabizimit të Shqipërisë. Miqtë e mi, këto dosje faktojnë se bota mizore e nëndheshme e krimit ka emëruar në Shqipëri ministra dhe mbiministra. Se kjo botë e pashpirt ka diktuar plaçkitje dhe grabitje pafund të pronave të shqiptarëve. Se kryeministria, se ministria e rendit, se drejtësia janë në kthetrat e pamëshirë të tyre. Se nuk ka qelizë, nuk ka sekret që nuk u është dhënë këtyre bandave dhe kriminelëve që janë fuqia e vërtetë e shtetit të Edi Ramës. Të dashur miq, në vitin 2009, SHBA vendosën në Shqipëri në pikat e kontrollit të kufirit njërin nga sistemet dixhitale më të avancuara të kohës, sistemin TIMS dhe E-Gate. Këto sisteme të një sigurie të lartë, të një mbrojtje të plotë kibernetike, e bënë Shqipërinë një vend, për të cilin votuan të gjitha vendet e BE për heqjen e vizave. Erdhën zyrtarët më të lartë të zbatimit të ligjeve, drejtori i përgjithshëm i policisë federale gjermane dhe zyrtarë të tjerë të zbatimit të ligjit nga vendet e tjera. Ata mbetën të befasuar kur panë sistemet e kontrollit të kalimit të kufirit. Po sot o miq? A e dini ju se këto sisteme janë në duart e krimit? Se këto sisteme me Taulant Ballën, Edi Ramën, Met Rrumbullakun, iu dorëzuan krimin”, shprehet Berisha.