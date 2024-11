Bien reshjet e para të dëborës në vend. Sipas informacioneve, bëhet fjalë për zonën e Shkodrës. Star Plus ka siguruar pamjet nga segmenti rrugor Hani i Hotit – Vermosh i cili është zbardhur nga bora.

Deri tani nuk raportohen probleme apo bllokim rrugësh.

Gjate gjithe mbremjes dhe aktualisht vijojne reshjet e shiut ne te gjithe territorin kryesisht me intensitet te ulet.

* Nga komunikimi me strukturat MC te bashkive deri ne kete moment nuk raportohen situata problematike.

* Nga DRV Shkoder informohemi se ne segmentin rrugor Hani i Hotit – Vermosh kane filluar reshjet e debores me trashesi rreth 10 cm, momentalisht ky aks rrugor eshte i kalueshem me goma dimerore. Kontratori eshte prezent me mjete dhe punetore per te mbajtur te hapur kete aks rrugor.

* Nga strukturat e OSHE nuk raportohen situata problematike.

* Nga DrUK Lezhe nuk raportohen probleme ne infrastrukturen kulluese.