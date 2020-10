Byroja Kombëtare e Hetimit ka përmbyllur fazën e katër për 103 kandidatëve që konsistonte në shkrimin e një eseje. Pas kësaj faze, kandidatët do t’i nënshtrohen intervistës, poligrafit (makina e së vërtetës) dhe më pas vettingut, vlerësimit të kontrollit të pasurisë së tyre, si edhe të familjet.

Rezultatet e makinës së vërtetës do t’i komunikohen një e nga një kandidatëve. Megjithatë, kush nuk kalon Vettingun, edhe pse ka kaluar testin në makinën e së vërtetës, do të skualifikohet. Nga 103 kandidatë do të zgjidhej 60 që do të bëhen pjesë e FBI-së Shqiptare.

Zgjedhja e 60 hetuesve të Byrosë Kombëtare të Hetimit do t’i hapë rrugë përzgjedhjes së zv.drejtuesit të këtij Institucioni, kjo sepse sipas ligjit, zëvendësi do të zgjidhet mes tyre.