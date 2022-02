Kandidati i Partisë Demokratike për bashkinë Shkoder Xhemal Bushati u takua me banorët e Hotit dhe Grudës së re në njësinë administrative rrethina. Ndërsa dëgjoi shqetësimet e banorëve që lidhen me ofrimin e shërbimeve dhe investimeve në infrastrukturë dhe ujë të pijshëm, kandidati Bushati premtoi se pas 6 Marsit, do të nisë puna për zgjidhjen e tyre.

Do të jetë zëri i qytetarëve që do të orientojë investimet e bashkisë premtoi kandidati demokrat.