Mutacioni i ri B.1.1.529 , i cili u zbulua për herë të parë në Botsvana (Afrikë), ka dhënë një alarm global.

Zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë thirrur sot një mbledhje për të vlerësuar variantin, i cili sipas disa vlerësimeve është më ngjitës se ai indian.

Sipas agjencive të huaja, OBSH do ta quajë mutacionin “Nu”.

Ajo që është shqetësuese është se varianti “mbart” 32 mutacione, që rezulton shumë infektiv. Është kombinimi i 32 mutacioneve që e bën atë më të rrezikshëm (rritje e incidencës së infeksionit të rëndë dhe rritje të vdekshmërisë) dhe më ngjitës.

Kjo do të thotë se do të jetë më e vështirë për vaksinat për të parandaluar infektimin e virusit në trupin e njeriut, pasi sistemi imunitar nuk do është në gjendje ta njohë lehtë koronavirusin.

Ku është identifikuar Mutacioni

Varianti i ri kërcënues dhe, sipas ekspertëve, shumë infektiv në Botsvana është identifikuar tashmë në tre vende. Rastet e konfirmuara arritën në 59 në Afrikën e Jugut, Hong Kong dhe Botsvanë.

Dr. Tom Pickock, Profesor i Virologjisë në Universitetin Imperial e përshkroi variantin si shumë të frokshëm.

Ravi Gupta , profesor i Mikrobiologjisë në Kembrixh u bën thirrje të gjithëve “ju lutemi të vaksinoheni dhe të vendosni maskë pasi”.

Ndërkohë Britania dhe Japonia kanë ndaluar fluturimet nga vendet e Afrikës së Jugut.

Frika nga mutacionet rezistente ndaj imunitetit

Një variant imun-rezistent i koronavirusit mund të jetë më i aftë të anashkalojë sistemin imunitar të njerëzve që ose e kanë kaluar virusin një herë ose janë vaksinuar kundër Covid-19.

Greg Dor, një specialist i sëmundjeve infektive në Spitalin St Vincent në Australi, postoi në Tëitter se lloji B.1.1.529 “ka mutacione të lidhura me efikasitetin e reduktuar të vaksinës ” dhe shtoi se kjo mund ta bëjë atë “jo” shumë ngjitës “.

Sipas Dr. Dor “është koha për ta studiuar dhe jo për të panik”.