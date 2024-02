Në një lidhje direkte me emisionin Star Sport këtë javë ishte sulmuesi I Vllaznisë Mehdi Çoba I cili ishte edhe protagonisti I ndeshjes së fundit të luajtur ndaj Teutës. I pyetur se çfarë ka ndryshuar tek Çoba dhe tek Vllaznia ai u shpreh që është qetsia që stafi I jep ekipit. Gjithmonë hy me besimin që do shënoj gol por nuk e prisja që në minutën e parë u shpreh Çoba për golin e shënuar ndaj Teutës. Çoba u shpreh optimist për fitimin e titullit kampion duke marrë parasysh stafin dhe lojtarët që ka Vllaznia.