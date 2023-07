Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën dashuria po lulëzon dhe ju duhet të shfrytëzoni sa më shumë këtë periudhë të favorshme. Në punë mbërrin rezultatet dhe kënaqësitë që ishin aq shumë të dëshiruara.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën orët e para të ditës lejojnë që ndjenjat të shprehen sa më mirë, por pasdite do të lindin disa probleme të vogla. Në punë është më mirë të bëni gjithçka menjëherë pa vonuar.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Hëna është në anën tuaj dhe mbron sferën e dashurisë. Beqaret mund te kerkojne me ne fund nje shpirt binjak dhe te nisin aventura te mrekullueshme. Prisni një surprizë të këndshme. Do të ketë konfirmime në punë. Ju do të jeni në gjendje të demonstroni se nga çfarë jeni krijuar.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën mos e humbni durimin në dashuri dhe përpiquni të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë. Në punë ka shumë angazhime dhe do ketë disa ndryshime me të cilat duhet të përshtateni.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën ka shumë projekte në dashuri, por hëna që nga orët e pasdites do të jetë sërish përballë dhe do të sjellë paksa krizë në çift. Në punë dëgjoni këshillat e atyre që ju duan.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ju duhet të bëni paqe me ndjenjat tuaja. Përgjigjet vijnë në punë, por nuk duhet të pakësoni angazhimin tuaj. Është koha për t’u zënë. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë marrëdhëniet e veçanta me ata që ju rrethojnë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Venusi dhe Mërkuri në favor nga e mërkura do i bëjnë gjërat më të lehta në dashuri, duke ju dhënë mundësinë të përjetoni emocione të veçanta. Nga ana tjetër, prej kohësh po kërkonit zgjidhje për një problem me zemrën që nuk ju qetësonte plotësisht.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Afërdita në aspektin e kundërt mund t’ju bëjë të përjetoni shumë tension në dashuri, marrëdhëniet të luftojnë për t’u lidhur dhe t’i kushtoni vëmendje polemikave të kota. Për sa i përket punës, tregohuni të matur dhe luani diplomatik, mos krijoni mosmarrëveshje të kota me shefat apo kontaktet.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Afërdita në aspektin e mirë i fton beqarët të bien në sy, veçanërisht nëse zemra ka qëndruar vetëm për një kohë të gjatë. Dritë jeshile, pra, për takimet e reja dhe njohjet e reja. Për sa i përket punës, nëse keni një biznes të pavarur, nuk do të mungojnë lajmet. E mërkura do të jetë interesante.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri, edhe nëse natyra e shenjës suaj është padyshim e kujdesshme, përpiquni të jeni më pak dyshues dhe nëse keni takuar një person të këndshëm, mos u mendoni shumë, por “hyni”, mund të përjetoni emocione intriguese.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Afërdita përballë do t’ju japë guximin të përballeni me gjërat që janë të gabuara dhe nëse ka pak pasiguri në dashuri, ndoshta edhe sepse ju vetë po përjetoni një fazë hezitimi për këtë ditë të mërkurë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në dashuri, ditët afër fundjavës, ato të së enjtes dhe të premtes, mund të shkaktojnë shumë diskutime. Për sa i përket punës, ne po kalojmë një fazë rikuperimi, por negociatat po vazhdojnë për një kohë të gjatë. Duhet të jeni të durueshëm.