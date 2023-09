Me fillimin e muajit shtator tashmë mund të quhet drejt mubylljes edhe sezoni I verore. Për shumë njerëz rikthimi nga pushimet drejt angazhimeve në pune etj mund të shoqërohet edhe me gjendje jo shumë të këndshme ku në gjuhe mjeksore njihet si gjendja depresive e pas pushimeve. Në lidhje me këtë temë në një intervistë për Star Plus psikologu Altin Nika tregon mënyrat sesi paraqitet tek njerëzit kjo gjendje depresive pas pushimeve.

Pavarësish mënyrës sesi ndihen shumë njerëz pas rikthimit të pushimeve Nika tregon se kjo situatë nuk I prek të gjithë individët.

Tashmë me përfundimin e stinës së verës të gjithëve na duhet ti rikthehemi jetës sonë të përditshme dhe angazhimeve e detyrimeve tona çka që për disa persona nuk është se mund ta pranojnë lehtësisht këtë periudhë.